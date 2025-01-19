Русский Днепроп...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русский Днепропетровск

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Мальцев
    Хохлы хуже чурокЗеленский остался...
  • Евгений Саваровский
    Хорошо продвигаемсяКупянский прорыв:...
  • Eduard
    Видали "союзничков" Укратны? Воюйте до прследнего украинца,а мы ещё оружие подвезем.Что интересно ослы из Украины им...Запад снова требу...

Зеленский остался без кокса: Ахметов в ярости взорвал свою шахту под Покровском

Константин Ольшанский 18 января 2025 г., 9:09   NYT: украинцы подорвали последнюю в стране шахту коксующегося угля Киевский режим остановил добычу коксующегося угля на шахте близ Покровска, которая обеспечивала сырьём сталелитейную промышленность страны, сообщило издание New York Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕМ
Евгений Мальцев
Хохлы хуже чурок
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх