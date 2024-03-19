Трамп назвал Байдена куклой, которой управляет злобное окружение

Лидер республиканцев открыто сомневается в дееспособности своего вероятного конкурента по выборам.Американский миллиардер и потенциальный кандидат в президенты Дональд Трамп обратил внимание на рассеянный и отсутствующий вид главы Белого дома Джо Байдена.