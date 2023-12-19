Зачем нужна стимуляция родов и какие методы используют врачи

Акушеры-гинекологи отвечают на все вопросы Маргарита Кириллова гинекология Врач-акушер-гинеколог центра репродукции “Линия жизни” Евгения Бесхмельницына гинекология Врач акушер-гинеколог ОГБУЗ Белгородская областная клиническая больница святителя Иоасафа, к.
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