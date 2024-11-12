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Царьград

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Мэр Бердска рассказал о попытке развода от мошенников

Мэр Бердска рассказал о попытке развода от мошенников

С главой города-спутника Новосибирска вышел на связь фейковый заместитель генпрокурора.Мэр Бердска Роман Бурдин рассказал, что недавно едва не стал жертвой мошенничества.

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