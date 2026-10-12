В Новосибирской области полицейские провели для граждан старшей возрастной категории профилактические беседы

В Венгеровском муниципальном округе Новосибирской области в рамках декады пожилых людей сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Венгеровский» провели для граждан старшей возрастной категории профилактические беседы.
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