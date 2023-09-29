«Барселону» обвинили в подкупе — ей грозит вылет в Сегунду и из Еврокубков

Испанский футбольный клуб «Барселона» с начала 2023 года находится под следствием по подозрению в «активном взяточничестве» в рамках расследования предполагаемой коррупции, охватывающей целых два десятилетия в судейском комитете футбольной федерации этой страны.
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