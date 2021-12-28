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Байден не знает, что делать с Путиным и Си Цзиньпином

Байден не знает, что делать с Путиным и Си Цзиньпином

Когда рухнет власть «вашингтонских старцев», зависит от Москвы и Пекина Константин Ольшанский Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Америка уже проиграла новую холодную войну, которую сама же и развязала против России и Китая.

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