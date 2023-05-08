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«От кутюр» с Натали Бай и Линой Кудри покажет СТС

«От кутюр» с Натали Бай и Линой Кудри покажет СТС

Российская телевизионная премьера фильма «От кутюр» состоится на СТС в ночь с 13 мая 2023 года. Главная героиня Эстер (Натали Бай) всю жизнь проработала швеей в мастерской дома Dior.

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