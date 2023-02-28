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5 безумных поступков, совершённых во имя любви

5 безумных поступков, совершённых во имя любви

Можно ли сказать то же самое о наших героях — судите сами.1. Инсценировка собственной гибели как способ сделать предложениеПредставьте: вы приезжаете на встречу с любимым человеком, и видите в условленном месте его покорёженную машину и лужу крови.

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