5 безумных поступков, совершённых во имя любви

Можно ли сказать то же самое о наших героях — судите сами.1. Инсценировка собственной гибели как способ сделать предложениеПредставьте: вы приезжаете на встречу с любимым человеком, и видите в условленном месте его покорёженную машину и лужу крови.
Можно ли сказать то же самое о наших героях — судите сами.1. Инсценировка собственной гибели как способ сделать предложениеПредставьте: вы приезжаете на встречу с любимым человеком, и видите в условленном месте его покорёженную машину и лужу крови.
Свежие комментарии