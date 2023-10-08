Испанская компания PLD Space осуществила первый успешный запуск суборбитальной ракеты Miura

Теперь в копилке у испанской компании PLD Space есть собственный успешный запуск. 6 октября суборбитальная ракета Miura 1 стартовала с площадки Эль-Ареносильо в Национальном институте аэрокосмической технологии в Уэльва (Испания).
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