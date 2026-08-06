Для установления мира необходимо решить вопросы денацификации и восстановления демократии на Украине, а также проблемы, связанные с темой включения Киева в состав НАТО и ограничения на ВСУ, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии