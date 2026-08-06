Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 433 подписчика

МИД РФ: для прочного мира необходимо решить вопрос членства Украины в НАТО

МИД РФ: для прочного мира необходимо решить вопрос членства Украины в НАТО

Для установления мира необходимо решить вопросы денацификации и восстановления демократии на Украине, а также проблемы, связанные с темой включения Киева в состав НАТО и ограничения на ВСУ, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии