Трамп заявил, что США зарабатывают до $3 млрд ежедневно благодаря новым пошлинам

Соединенные Штаты зарабатывают до $3 млрд ежедневно благодаря новым пошлинам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета, передает РИА Новости.
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