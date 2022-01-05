Как убрать толстые щеки: причины, секреты макияжа, особенности стрижки, диета, гимнастика для лица, техника ее выполнения

Есть действенные методы устранения круглой формы лица и избавления от больших щек. Чтобы в короткие сроки убрать толстые щеки в домашних условиях и добиться красивых скул, нужно воспользоваться комплексными процедурами – сочетать правильное питание, лицевую гимнастику, а также специальные массажи.
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