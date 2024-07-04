NI: в США назвали уничтожение Россией РСЗО MLRS серьезным ударом по ВСУ

Российские военные нанесли серьезный удар по украинской артиллерии, поразив американскую реактивную систему залпового огня MLRS с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе Шевченково.
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