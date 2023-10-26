Экс-игрок "Динамо" Дьяков: Захарян выполнил установку в матче ЛЧ с "Бенфикой"

Бывший защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков оценил дебют футболиста испанского "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна в матче группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики", передает "Евро-Футбол.
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