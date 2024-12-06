Андрей Марочко: Русские артиллеристы нанесли 100 ударов по ВСУ

Русские артиллеристы нанесли более 100 ударов по позициям ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что наиболее интенсивные обстрелы зафиксированы в населенных пунктах Кучеровка, Петропавловка, Лозовая и Глушковка.
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