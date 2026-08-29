БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Последний бросок на Москву»: Яков Кедми оценил новый план Зеленского по «принуждению России к миру»

«Последний бросок на Москву»: Яков Кедми оценил новый план Зеленского по «принуждению России к миру»

Киев прижимает Европу к стенке — Северная Корея помогает Путину солдатами, а где ваши отборные части на Украине? Александр Уральский Фото: Олег Булдаков/ТАСС Несколько дней назад журнал The Atlantic сообщил, что на Украине при прежнем министре обороны Федорове разрабатывали операцию под кодовым названием «M&M's».

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