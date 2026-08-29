Киев прижимает Европу к стенке — Северная Корея помогает Путину солдатами, а где ваши отборные части на Украине? Александр Уральский Фото: Олег Булдаков/ТАСС Несколько дней назад журнал The Atlantic сообщил, что на Украине при прежнем министре обороны Федорове разрабатывали операцию под кодовым названием «M&M's».