Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

У России – кратный перевес в численности и вооружении: украинские военкоры сообщают об успехах ВС РФ под Авдеевкой и Артёмовском

У России – кратный перевес в численности и вооружении: украинские военкоры сообщают об успехах ВС РФ под Авдеевкой и Артёмовском

Вопреки официально озвучиваемой информации украинской пропаганды, в действительности ситуация на фронте становится все более сложной для ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх