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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умар Нурмагомедов потерял три позиции в обновленном рейтинге UFC, Сун Ядун вошел в топ-3

Умар Нурмагомедов потерял три позиции в обновленном рейтинге легчайшего дивизиона UFC . После поражения нокаутом от Суна Ядуна Умар занимает пятое место в рейтинге.

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