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Овечкин пожелал Дзюбе удачи: «Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые времена»

Овечкин пожелал Дзюбе удачи: «Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые времена»

Капитан «Вашингтона» ответил на вопрос о том, что готов пожелать футболисту «Локомотива».  «Пожелания Дзюбе? Удачи, в карьере – продолжения! Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые [времена].

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