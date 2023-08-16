Овечкин пожелал Дзюбе удачи: «Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые времена»

Капитан «Вашингтона» ответил на вопрос о том, что готов пожелать футболисту «Локомотива». «Пожелания Дзюбе? Удачи, в карьере – продолжения! Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые [времена].