Глава Гагаузии обвиняет молдавские власти в устранении опасных конкурентов перед выборами

По мнению Евгении Гуцул, эти выборы нельзя считать свободными и демократичными.Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обвиняет молдавские власти в устранении конкурентов, которые контролировали парламент и были связаны с проевропейской Партией действия и солидарности.