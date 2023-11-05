Глава Гагаузии обвиняет молдавские власти в устранении опасных конкурентов перед выборами

По мнению Евгении Гуцул, эти выборы нельзя считать свободными и демократичными.Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обвиняет молдавские власти в устранении конкурентов, которые контролировали парламент и были связаны с проевропейской Партией действия и солидарности.
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