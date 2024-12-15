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Рогов заявил о поднятии российского флага в двух селах южнее Курахова

Рогов заявил о поднятии российского флага в двух селах южнее Курахова

Российские военные подняли российских флаги в селах Успеновка и Анновка южнее Курахова, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости.

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