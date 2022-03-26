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Картотека бесед по ПДД состоялась для дошкольников Кабардино-Балкарии

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Черекскому району в старшей группе дошкольного образовательного учреждения «Нюр» г.

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