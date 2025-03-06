Депутат Кулиева: культуру обращения с животными необходимо прививать детям с детства

По ее словам, это задача для взрослых людей Повсеместную культуру доброжелательного обращения с животными и заботы о них необходимо прививать детям с раннего возраста, это является задачей взрослых людей, заявила РИА Новости член комитета Государственной думы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР).
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