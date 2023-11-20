Украинские боевики ограбили квартиру в Херсоне

В момент ограбления в жилом помещении находилась его хозяйка.Жители оккупированного Херсона сообщают, что в ночь с субботы на воскресенье двое украинских боевиков вломились в квартиру местной жительницы, проживающей по адресу: улица Богородицкая, 40.