Украинские боевики ограбили квартиру в Херсоне

В момент ограбления в жилом помещении находилась его хозяйка.Жители оккупированного Херсона сообщают, что в ночь с субботы на воскресенье двое украинских боевиков вломились в квартиру местной жительницы, проживающей по адресу: улица Богородицкая, 40.
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