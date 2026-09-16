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Россиянам объяснили, как можно увеличить пенсию более чем на 40%

Россиянам объяснили, как можно увеличить пенсию более чем на 40%

Страховая пенсия по старости увеличится более чем на 40%, если отсрочить ее выход на пять лет, напомнил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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