Россиянам объяснили, как можно увеличить пенсию более чем на 40%

Страховая пенсия по старости увеличится более чем на 40%, если отсрочить ее выход на пять лет, напомнил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
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