"Отказываюсь жалеть несчастного нищего, который ждёт манны небесной"

Елена

Владимир

Придурок. Наверное не в курсе, что в провинцией найти работу можно только уехав на вахту, выполнять за тебя грязную работу. Но это все временно и для молодых здоровых людей. Где те предприятия на местах, которые разграблены и закрыты. В столице алкашей не меньше и ты не исключение.