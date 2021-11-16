Легендарный Матвей Северянин Ой, мы бедные несчастные, живём в деревне, работы нет, всё дорожает, жизнь – боль.
"Отказываюсь жалеть несчастного нищего, который ждёт манны небесной"
Комментарии
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Елена
Владимир
Придурок. Наверное не в курсе, что в провинцией найти работу можно только уехав на вахту, выполнять за тебя грязную работу. Но это все временно и для молодых здоровых людей. Где те предприятия на местах, которые разграблены и закрыты. В столице алкашей не меньше и ты не исключение.
Владимир, ну так езжайте в провинцию и открывайте предприятие, никто не мешает.
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3 час.
1
Виктор Шиховцев
Очередной баран умничает. Фермерские продукты... Лунтик. Вот у меня есть работа. Хорошая, но ненадолго. Скоро, из-за отказа ширяться, я её потеряю. И больше нигде не возьмут. Лопату в руки? Да я лучше этой лопатой по башке такому умнику дам, чтобы поумнел.
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1 час.
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