Итоги года российского книжного рынка

Рост продаж книг о России, любовных романов, иностранной литературы, а также Достоевского — «Бизнес FM» обсудила с издательствами и критиками тенденции рынка и самые запоминающееся работы уходящего года, а также ожидаемые новинки наступающегоВ первом полугодии 2024 года издательство АСТ зафиксировало рост продаж иностранной художественной литературы почти на 10%.