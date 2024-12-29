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Итоги года российского книжного рынка

Итоги года российского книжного рынка

Рост продаж книг о России, любовных романов, иностранной литературы, а также Достоевского — «Бизнес FM» обсудила с издательствами и критиками тенденции рынка и самые запоминающееся работы уходящего года, а также ожидаемые новинки наступающегоВ первом полугодии 2024 года издательство АСТ зафиксировало рост продаж иностранной художественной литературы почти на 10%.

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