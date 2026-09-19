Прямая трансляция матча Серии А: Рома — Интер

Обе команды демонстрируют отличные результаты в текущем сезоне: «Рома» после четырёх сыгранных туров занимает первое место, набрав 12 очков и забив 12 голов, пропустив всего один мяч.
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