Земельные скандалы в Краснодаре разрешили в пользу людей

С 19 октября начались общественные слушания по проекту этого главного градостроительного документа, и в понедельник, 21 октября, депутаты городской Думы Краснодара также обсудили проект с разработчиками, задали вопросы по своим округам и высказали опасения и пожелания жителей города, поступившие через депутатские приемные.