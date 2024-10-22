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Земельные скандалы в Краснодаре разрешили в пользу людей

Земельные скандалы в Краснодаре разрешили в пользу людей

С 19 октября начались общественные слушания по проекту этого главного градостроительного документа, и в понедельник, 21 октября, депутаты городской Думы Краснодара также обсудили проект с разработчиками, задали вопросы по своим округам и высказали опасения и пожелания жителей города, поступившие через депутатские приемные.

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