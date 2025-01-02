Что было бы, если...

Интересное направление в историографии называется контрфактуалы – контрфактическое моделирование. В настоящее время его используют не только в истории, но и в политологии, социологии, антропологии и экономике.
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