Названо число партий в бюллетене на выборах в Госдуму

В федеральном бюллетене на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре, будет не более 11 партий. Их число назвала председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании, трансляция которого идет на сайте комиссии.
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