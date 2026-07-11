Раннее начало половой жизни ускорило старение

Кадр из фильма «Хорошо быть тихоней» / © Summit Entertainment Группа ученых под руководством Ван Кайсяня из Шаньдунского университета (Китай) проанализировала данные сотен тысяч людей из генетических баз данных, включая почти 400 тысяч участников из Британского биобанка.