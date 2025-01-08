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Физическая активность до постановки диагноза рака снижает риск прогрессирования заболевания и смертности

Регулярные физические упражнения до постановки диагноза рака могут значительно снизить риск прогрессирования заболевания и смертности, как показало новое исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины (British Journal of Sports Medicine).

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