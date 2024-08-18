Копылов – о дю Плесси: «Корявый, не самый техничный и талантливый, но упорный и трудолюбивый. Надеюсь, что подерусь с ним»

«С интересом ждал поединок Дрикуса дю Плесси и Исраэля Адесаньи, но предпочтение отдавал второму. Казалось, что Исраэль контролирует ход боя, но корявый чемпион, несмотря на усталость, воспользовался шансом.
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