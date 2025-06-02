У россиян начали воровать телеграм-аккаунты под видом розыгрышей игрушек Лабубу

Мошенники используют для этих целей ботов Мошенники стали использовать игрушки в виде зубастых монстров Лабубу, которые стали популярны среди россиян, для кражи телеграм-аккаунтов: одни боты в мессенджере предлагают получить подарок в виде игрушки за отзыв, а другие боты якобы проводят розыгрыши, сообщили РИА Новости в компании F6.