Любимый детский проект Путина выходит на новый уровень

Любимый детский проект президента РФ Владимира Путина — Движение первых — выходит на новый уровень. Участники IV съезда организации утверждают, что у них появился понятный образ будущего, и для каждого будущее связано с любимой страной.
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