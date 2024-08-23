В России возрождают Запорожское казачество

«В Запорожской области будет воссоздано Запорожское казачье войско, которое традиционно являлось одним из оплотов российской государственности, хранителем традиционных общественных ценностей и образцом самоотверженного служения Родине.
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