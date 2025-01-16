Дело бывшего зампреда Игоря Дубровина вернули в суд

Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора и вернул уголовное дело бывшего заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для повторного рассмотрения.
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