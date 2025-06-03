А не надо никому ничего показывать и доказывать, кроме своих союзников. А уж оправдываться - тем более. Если оправдываешься, значит - виноват. И если воевать, так воевать без всяких "жестов доброй воли"и "хотелок" "денежных мешков", никого не жалея. За 34 года на Украине мозги "промыли" почти всем, и, кроме подполья, нормальных людей там нет.

Компанцев Сергей

Андрей Перла: Война с Россией на деньги Запада – это и есть экономика Украины.. на сколько укры тупые что без помощи США не смогли бить дронами почти у границы Монголии , факт юридический во 2 мировой войне США были и на стороне СССР , а теперь США и НАТО плательщики контрибуции и думаю лишатся или всей территории или части а Франция пользуется портом СССР факт ПОТОМ ВСЕ ПОРТЫ там будут нашими если в течении недели франзщузы не выплатят золотом любую цену в ценах 1900 года золота