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Андрей Перла: Война с Россией на деньги Запада – это и есть экономика Украины

Андрей Перла: Война с Россией на деньги Запада – это и есть экономика Украины

Украинская делегация приехала в Стамбул, одетая в камуфляж. Чтобы никто не заподозрил в миролюбии. Украинская делегация привезла с собой меморандум об условиях то ли перемирия, то ли прямо мирного соглашения.

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Комментарии
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Ольга Булышева
Поотнимали, так поотнимали..., новые заработаете
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12 час.
михаил ошкин
А не надо никому ничего показывать и доказывать, кроме своих союзников. А уж оправдываться - тем более. Если оправдываешься, значит - виноват. И если воевать, так воевать без всяких &quot;жестов доброй воли&quot;и &quot;хотелок&quot; &quot;денежных мешков&quot;, никого не жалея. За 34 года на Украине мозги &quot;промыли&quot; почти всем, и, кроме подполья, нормальных людей там нет.
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11 час.
Компанцев Сергей
Андрей Перла: Война с Россией на деньги Запада – это и есть экономика Украины.. на сколько укры тупые что без помощи США не смогли бить дронами почти у границы Монголии , факт юридический во 2 мировой войне США были и на стороне СССР , а теперь США и НАТО плательщики контрибуции и думаю лишатся или всей территории или части а Франция пользуется портом СССР факт ПОТОМ ВСЕ ПОРТЫ там будут нашими если в течении недели франзщузы не выплатят золотом любую цену в ценах 1900 года золота
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5 час.
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