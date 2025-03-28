Карагандинские пожарные спасли женщину при пожаре

Пламя вспыхнуло вчера поздним вечером в одном из домов барачного типа Караганды. Практически все жильцы вовремя покинули квартиры, однако одной женщине все же потребовалась помощь спасателей, передает корреспондент ekaraganda.
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