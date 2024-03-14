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Драйзайтль с 1+3, Биннингтон с 40 сэйвами и Нюквист с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги игрового дня. Третья звезда – нападающий «Нэшвилла» Густав Нюквист, набравший 2 (1+1) очка в матче против «Виннипега» (4:2).

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