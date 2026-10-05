В Минлесхозе опровергли гибель собаки от медведя в Шахунье

Министерство лесного хозяйства Нижегородской области подтвердило появление медведя на окраине Шахуньи 2 октября, однако сведения о том, что зверь загрыз сторожевого пса в деревне Январи, не соответствуют действительности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Зеленский проигр...
- Россия расплатитс...
- ДВ Кириенко отметил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым