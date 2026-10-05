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Царьград

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В Минлесхозе опровергли гибель собаки от медведя в Шахунье

В Минлесхозе опровергли гибель собаки от медведя в Шахунье

Министерство лесного хозяйства Нижегородской области подтвердило появление медведя на окраине Шахуньи 2 октября, однако сведения о том, что зверь загрыз сторожевого пса в деревне Январи, не соответствуют действительности.

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