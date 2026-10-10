Даниил Медведев: «Я ни разу в жизни не дрался»

Шестая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что он никогда не дрался. – Ты такой разный на корте и вне его – на корте ты рвешь и мечешь, а в подтрибунке ты суперспокойный, на ответы журналиста всегда даешь супердипломатичные ответы.