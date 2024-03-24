"Украина станет следующим Афганистаном": Экс-спичрайтер Буша-младшего раскрыл мораль для Запада

WP: ВСУ не смогут остановить продвижение военных России без американской помощи. Мораль истории для Запада раскрыл бывший спичрайтер президента Джорджа Буша - младшего: "Украина станет следующим Афганистаном".
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