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"Украина станет следующим Афганистаном": Экс-спичрайтер Буша-младшего раскрыл мораль для Запада

"Украина станет следующим Афганистаном": Экс-спичрайтер Буша-младшего раскрыл мораль для Запада

WP: ВСУ не смогут остановить продвижение военных России без американской помощи. Мораль истории для Запада раскрыл бывший спичрайтер президента Джорджа Буша - младшего: "Украина станет следующим Афганистаном".

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