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Генпрокуратура: Швейцария чаще других стран отказывала России в правовой помощи

Генпрокуратура: Швейцария чаще других стран отказывала России в правовой помощи

С начала 2023 года в 32 случаях другие страны отказали России в правовой помощи. Больше всего запросов не одобрила Швейцария, которая до февраля 2022 года активно сотрудничала с российскими ведомствами, сообщила «Коммерсанту» Генпрокуратура.

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