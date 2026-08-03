Лось хотел перебежать Ленинградское шоссе в Солнечногорске, но врезался в фуру. Несмотря на сильный удар, сохатый смог уйти с дороги.
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Лось хотел перебежать Ленинградское шоссе в Солнечногорске, но врезался в фуру. Несмотря на сильный удар, сохатый смог уйти с дороги.
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