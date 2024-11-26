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И снова иностранные школьники по очереди разминают кулаки о русских парней, на этот раз в Балашихе

И снова иностранные школьники по очереди разминают кулаки о русских парней, на этот раз в Балашихе

Avia.pro - СМИ Видео сентября, но выложили все это только сегодня. В российской Балашихе произошло событие, которое не только шокировало местных жителей, но и подняло очередную волну вопросов о миграционной политике в стране.

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