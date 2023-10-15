Выяснилось, у кого из российских артистов есть гражданство Израиля У некоторых представителей отечественного шоу-бизнеса имеется двойное гражданство.
Тех, кто оскорбил Россию, нужно наказывать
Комментарии
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Леонид Попивняк
Ну да...))))....подзабыли как в очередях стояли по три часа......))))....а сейчас в магазине видя три человека перед собой уже орут " где ещё кассир???"
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22 час.
Леонид Попивняк
...)))))....был такой анекдот во времена СССР......на допросе....ваша фамилия?????.....Сахаров......а точнее???.....Сахарович......а ещё точнее????....Цукерманн......
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21 час.
АА
Алекс Архипов
Власти привыкли утираться.
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15 час.
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