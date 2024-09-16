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Ямальские ветераны получают адресную помощь от фонда «Защитники Отечества»

Ямальские ветераны получают адресную помощь от фонда «Защитники Отечества»

Ямальский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает оказывать поддержку ветеранам. Социальный координатор в Салехарде, Ольга Лалетина, получила запрос на помощь от Михаила, ветерана боевых действий, столкнувшегося с проблемами здоровья из-за ранения, полученного во время спецоперации.

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